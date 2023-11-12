Космонавт показал Краснодарский край и Крымский мост с борта МКС
Российский космонавт Олег Артемьев снял Кубань с борта Международной космической станции
Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Краснодарский край с борта Международной космической станции. Видео опубликовали в телеграм-канале администрации Туапсе.
«Вот он — красавчик Краснодарский край. Это Крымский мост, Новороссийск, Геленджик, Джубга, Криница, Сочи, Туапсе. Такой красивый Краснодарский край», — говорит Артемьев.
Как рассказали в Роскосмосе, Олег Артемьев находится на борту МКС в составе экипажа 70-й длительной экспедиции. Вместе с ним там ростовский космонавт Николай Чуб и Олег Кононенко. Ранее Юга.ру рассказывали, как они устанавливали на борту радиолокатор в прямом эфире.
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