В ближайшие 10 лет юг России столкнется с дефицитом кадров в туротрасли

Главной проблемой отельеров юга России в ближайшие 10 лет может стать кадровый дефицит. Ситуация будет усугубляться из-за открытия новых средств размещения. Об этом РБК Краснодар рассказал председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

«Считается, что у нас может появиться в Краснодарском крае до 40 тыс. новых номеров. Это 70-80 тыс. койко-мест. Если мы говорим о сегменте «3 звезды», то это уже более 20-25 тыс. человек в индустрии. Еще 10-12 тыс. в смежных сферах. Если мы возьмем сегмент «4 звезды» или «5 звезд», то это 35-40 тыс. людей в индустрии и примерно еще 15-20 тыс. в смежных сферах. То есть речь фактически о 50-70 тыс. человек», — сказал Богданов.