В парке «Краснодар» покажут трансляцию выездного матча быков против «Зенита»

В амфитеатре парка «Краснодар» вечером 11 августа покажут прямую трансляцию матча быков против «Зенита»

Игра в рамках 15 тура МИР Российской Премьер-лиги пройдет в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток раздастся в 19:30. Вход в амфитеатр свободный.

После 14 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Зенит» расположился на второй строчке, в активе команды Сергея Семака 29 очков.

Как писали Юга.ру, игроки ФК «Краснодар» в конце октября во главе с капитаном команды провели на стадионе встречу с болельщиками с ограниченными возможностями здоровья. В автограф- и фотосессии участвовали футболисты: Матвей Сафонов, Ильзат Ахметов, Михайло Баньяц, Джон Кордоба.