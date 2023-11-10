Уралсиб стал генеральным спонсором фестиваля хамсы в Новороссийске

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: j1SVHyf65EC2YEmd9
Краснодарский край

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  • Памятник хамсе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Памятник хамсе © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Банк Уралсиб выступил генеральным спонсором V фестиваля черноморской рыбы «Хамса» в Новороссийске

В этом году трехдневный музыкально-гастрономический праздник на площади морского вокзала посетили более 70 тыс. человек.

На фестивале посетителей самых разных возрастов ждали мастер-классы от шеф-поваров ресторанов Черноморского побережья, музыкальные выступления, интерактивные тематические локации, пункт сдачи норм ГТО, творческие мастерские и многое другое.

Хамса, вино, пляж, цемент:

Краснодарский край — однин из ключевых регионов присутствия Уралсиба. В марте 2023 года администрация Новороссийска подписала с банком соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере. Стороны займутся реализацией приоритетных проектов и программ, направленных на развитие Новороссийска, поддержкой малого и среднего предпринимательства и другими вопросами.

Как писали Юга.ру, Уралсиб открыл офис в Новороссийске по новому адресу.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111.

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