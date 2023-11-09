Топ самых посещаемых виноделен Краснодарского края

МегаФон определил популярные для энотуризма локации Краснодарского края с помощью анализа обезличенных данных своих абонентов

За этот год край посетили не менее 15 млн отдыхающих, и примерно каждый пятый турист отправляется в путешествие, чтобы познакомиться с винной историей и культурой региона. Осенние путешествия становятся особенно приятными в силу комфортной погоды.

Самой посещаемой винодельней в 2023 году стала «Шато де Талю» близ Геленджика, что с французского означает «замок на склоне». Сюда едут не только изучать местность, но и за красивыми фото. Так, с начала года пользователи МегаФона потратили к ноябрю этого года 5,5 тыс. ГБ трафика, что равно 480 тыс. снимков.

Не менее популярным местом оказался «Гай-Кодзор» в одноименном населенном пункте в окрестностях Анапы. Виноградники расположены на возвышенности, откуда открываются красивые пейзажи. При этом современное главное здание гармонично вписано в ландшафт. Наслаждаясь видами, за 10 месяцев абоненты потратили 1 тыс. ГБ данных или разослали 89 тыс. кадров.

«Виноградники Гай-Кодзора» © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Закрывает тройку лидеров винодельня «Шато Андре», названная в честь его владельца. Она открылась совсем недавно, а помимо виноградников, привлекает наличием мини-отеля. За уютными встречами в 2023 году туристы сгенерировали 800 ГБ трафика, равные 73 тыс. цифровых изображений.

Также в списке популярных объектов оказались «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», «Долина Лефкадия», «Сикоры», «Поместье Голубицкое».

Виноградники Абрау-Дюрсо © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

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Около 55% гостей приезжают из других регионов, почти 25% из них — жители столицы. Также путешествия по винодельням интересуют самарцев, ростовчан, волгоградцев. Чаще всего едет зрелая аудитория: люди от 35 до 55 лет, соотношение мужчин и женщин примерно одинаково.

«Эксперты считают, что всплеск интереса к энотуризму произошел во время пандемии, когда люди, приехавшие к морю, хотели разнообразить свой отпуск. Тенденция сохраняется и на сегодняшний день. Для предоставления скоростного интернета местным жителям и туристам края мы регулярно развиваем сеть. В этом году улучшили связь в Северском районе рядом с горой Собер-Баш, где располагается еще одно пространство с виноградниками. Теперь делиться фото контентом, звонить близким по видеосвязи или загружать карты стало еще комфортнее», — рассказывает директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

С начала года оператор построил и модернизировал свыше 235 объектов связи в более чем 30 населённых пунктах региона. Результаты постоянных улучшений сети МегаФона отразились в исследовании международной компании Ookla® в третьем квартале 2023 года. В столице края по итогам замеров среди всех операторов связи МегаФон продемонстрировал лучший показатель медианной скорости скачивания данных — 23,16 Мбит/с. Исследование основано на замерах скорости мобильного интернета, которые пользователи приложения Speedtest® проводили на своих мобильных устройствах.