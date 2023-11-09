Российские банки заявили о взломе своих сайтов

9 ноября хакеры взломали сайты трех российских банков, опубликовав на них объявления о переводе активов свыше 1,4 млн рублей в госзайм

Утром 9 ноября телеграм-канал Baza сообщил, что «Фора-Банк» и «БЖФ Банк» объявили о заморозке вкладов своих клиентов.

Первое объявление утверждало, что «банк, как учреждение, обеспечивающее выполнение банковских и финансовых операций, переходит на особый режим работы с 13 ноября». Второй банк ссылался на несуществующий указ президента от 2 ноября 2023 года № 819.

Также в объявлениях указывалось, что средства физлиц, превышающие 1,4 млн рублей, автоматически переведут в облигации госзайма, а выплаты по суммам ниже приостановят вплоть до отмены ограничений.

Вскоре банки назвали опубликованные объявления взломом неизвестными хакерами и удалили новости о заморозке средств. BFM также сообщал о подобном взломе и ВБРР.