Российские банки заявили о взломе своих сайтов
9 ноября хакеры взломали сайты трех российских банков, опубликовав на них объявления о переводе активов свыше 1,4 млн рублей в госзайм
Утром 9 ноября телеграм-канал Baza сообщил, что «Фора-Банк» и «БЖФ Банк» объявили о заморозке вкладов своих клиентов.
Первое объявление утверждало, что «банк, как учреждение, обеспечивающее выполнение банковских и финансовых операций, переходит на особый режим работы с 13 ноября». Второй банк ссылался на несуществующий указ президента от 2 ноября 2023 года № 819.
Также в объявлениях указывалось, что средства физлиц, превышающие 1,4 млн рублей, автоматически переведут в облигации госзайма, а выплаты по суммам ниже приостановят вплоть до отмены ограничений.
Вскоре банки назвали опубликованные объявления взломом неизвестными хакерами и удалили новости о заморозке средств. BFM также сообщал о подобном взломе и ВБРР.
В Краснодарском крае выявили 15 финансовых мошенников за 2023 год:
Представители «Фора-Банка» прислали Юга.ру официальное опровержение:
«АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в лице председателя правления Сергея Балакина официально заявляет, что размещенная сегодня новость о переходе банка на особый режим работы и незапланированных действиях с вкладами граждан не соответствует действительности.
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) продолжает работу в обычном режиме, соблюдая все требования законодательства и выполняя все обязательства перед своими клиентами в полном объеме».
Как сообщали Юга.ру, в июле Сбер рассказал о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники предлагают проверить звонящего «сотрудника» на поддельном сайте, убеждают оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».