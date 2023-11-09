На смартфонах с операционной системой «Аврора» в тестовом режиме заработал СБПэй

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Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

На форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2023 Национальная система платежных карт (НСПК) и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) показали прототип приложения СБПэй для смартфонов на «Авроре»

Протестировать оплату по QR-коду или в одно касание (по NFC) на форуме можно на стендах НСПК и «Ростелекома». Списанные средства направят в благотворительный фонд.

По словам заместителя генерального директора НСПК Владимира Трояновского, несмотря на корректность работы программного решения, компаниям еще предстоит доработать СБПэй под «Аврору» для его полноценного выхода в эксплуатацию: «Пилотный проект проходит успешно. Уже сейчас версия СБПэй для операционной системы «Аврора» успешно работает в тестовом режиме. Наш сервис стал первым платежным решением, совместимым с отечественной ОС, и мы продолжим сотрудничество с ОМП по его дальнейшему развитию. Сегодня СБПэй продолжает набирать популярность для оплаты в торгово-сервисных предприятиях, к нему подключены сотни российских банков. Создание такого технологичного комплекса — важный шаг на пути к формированию альтернативы иностранным программным решениям».

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«Мы последовательно придерживаемся концепции развития открытой национальной мобильной экосистемы, в которой есть роль и место для каждого успешного российского сервиса. Смартфон на «Авроре» предназначен в основном для корпоративного рынка, но мы нацелены также на пользователей, которым нужна настоящая безопасность и надежность платежных инструментов. Мы рады расширению экосистемы столь ценным и востребованным функционалом, он сделает жизнь наших пользователей удобнее и безопаснее», — отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

После завершения пилотного проекта пользователям «Авроры» станет доступна бесконтактная оплата товаров и услуг с помощью NFC-табличек и QR-кодов. Приложение СБПэй обеспечивает высокий уровень безопасности за счет современных технологий защиты информации, что особенно важно для основной аудитории российской мобильной ОС.

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