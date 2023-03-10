Алкоголь на обед и ужин. Отечественное спиртное в отелях «все включено» будет бесплатным и без ограничений

С 30 июня алкогольные напитки отечественного производства будут предоставляться в неограниченном количестве на обед и ужин в российских отелях с системой «все включено». Такие нормы утвердил Росстандарт, сообщает ТАСС.

Подобные требования к предоставлению услуг «все включено» и «ультра все включено» впервые закреплены в России. Они начнут действовать 30 июня 2023 года.

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на «шведском столе» на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида; вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов; крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — сообщается в документе.

Согласно стандарту, безалкогольные напитки должны предоставляться в неограниченном количестве на «шведском столе» и в точках дополнительного питания, в том числе не менее трех видов безалкогольных коктейлей. Если отель работает по системе «ультра все включено», то гостям полагается не менее пяти видов местного и импортного крепкого алкоголя, и не менее семи видов коктейлей на его основе. В пятизвездочных гостиницах «ультра все включено» на завтрак будут подавать игристое вино.

В отелях категории «три звезды» и ниже, но с системой «все включено», должно быть не менее двух баров, в гостиницах «четыре звезды» — не менее трех, в пятизвездочных — не менее четырех. В гостиницах с услугой «ультра все включено» их количество зависит от категории. Бары в отелях «все включено» будут открыты до двух ночи, в четырех- и пятизвездочных отелях «ультра все включено» один бар должен работать круглосуточно.

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