В краснодарском поселке Знаменском построили детсад на 120 мест

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-posyelke-znamenskom-dostroili-detskiy-sad-na-120-mest/
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-posyelke-znamenskom-dostroili-detskiy-sad-na-120-mest/

Мэрия Краснодара рассказала, что в поселке Знаменском на улице Первомайской, 4/1 завершилось строительство детского сада

1 ноября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что детсад в поселке Закаменском получил заключение о соответствии. После ввода в эксплуатацию он будет готов принимать детей. 

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«Здание прошло проверку надзорных ведомств — детский сад отвечает всем нормам и полностью соответствует проекту», — отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

Детсад рассчитан на шесть групп для детей от полутора до семи лет. На двух этажах будет по три игровых комнаты. В здании также обустроят медкабинеты.

Напомним, что 1 сентября 2023 года в поселке Знаменском обещали открыть первую школу.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре достроили два детсада на 280 мест в ЖК «Самолеты» и на 315 мест в поселке Колосистом.

Благоустройство Детские сады Краснодар Строительство

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