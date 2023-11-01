В краснодарском поселке Знаменском построили детсад на 120 мест

«Здание прошло проверку надзорных ведомств — детский сад отвечает всем нормам и полностью соответствует проекту», — отметил директор департамента строительства Иван Горобец.



Детсад рассчитан на шесть групп для детей от полутора до семи лет. На двух этажах будет по три игровых комнаты. В здании также обустроят медкабинеты.



Напомним, что 1 сентября 2023 года в поселке Знаменском обещали открыть первую школу.



Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре достроили два детсада на 280 мест в ЖК «Самолеты» и на 315 мест в поселке Колосистом.