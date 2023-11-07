Школьникам вновь будут вручать серебряные медали

Минпросвещения РФ опубликовало обновленные правила получения награды «За особые успехи в учении». По итогам учебного года-2023/24 можно будет получить медаль I или II степени — то есть золотую или серебряную.

Медали «За особые успехи в учении» II степени получат выпускники, у которых в итоговом аттестате будет одна или две четверки (при условии, что все остальные — пятерки), а также не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету на выбор ученика.

Золотые медалисты, как и раньше, должны закончить школу исключительно на пятерки и набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по двум предметам. Один из которых — русский язык.

Таким образом, серебряные медали за учебу возвращаются спустя 10 лет — в 2014 году Минпросвещения РФ их отменило, введя единую федеральную медаль.

«Возвращение серебряных медалей в школы — это отличный шаг для повышения мотивации школьников и престижа учебы», сказал директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев. «Закончить школу даже с 1-2 четвёрками тоже очень сложно. И многолетний труд учеников для достижения таких результатов достоин поощрения».

Помимо памятного сувенира, выпускники-хорошисты получат дополнительные баллы при поступлении в вузы — а сколько именно, каждое высшее учебное заведение должно решить само. Им предписано окончательно определиться с этим вопросом до 1 февраля 2024 года.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что при поступлении в вуз приоритет будет отдаваться казакам.