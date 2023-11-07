После антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы задержали 201 человека. 11 — по уголовным делам
107 человек, участвовавших в погроме в аэропорту Махачкалы, привлекли за мелкое хулиганство, 82 — за неповиновение полиции
5 ноября сайт «МВД медиа» опубликовал сообщение главы МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергея Бачурина. Он заявил, что всего «за нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы. Также правоохранителями установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители».
Бачурин пояснил, что за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ полиция привлекла 107 граждан, еще 17 — за нарушения правил проведения митинга.
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В качестве подозреваемых уголовных дел задержано 11 правонарушителей. В административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них получили административный арест на 10 суток.
Бачурин заверил, что все участники беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности по законам РФ.
Как сообщали Юга.ру, вечером 29 октября сотни человек прорвались в аэропорт Махачкалы перед прилетом самолета из Тель-Авива. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и палестинскими флагами. Толпа сломала входные двери и попала в здание. Пострадало 20 человек, 60 задержали на месте. Аэропорт закрыли на двое суток.