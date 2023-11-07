После антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы задержали 201 человека. 11 — по уголовным делам

107 человек, участвовавших в погроме в аэропорту Махачкалы, привлекли за мелкое хулиганство, 82 — за неповиновение полиции

5 ноября сайт «МВД медиа» опубликовал сообщение главы МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергея Бачурина. Он заявил, что всего «за нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы. Также правоохранителями установлено 204 транспортных средства, на которых передвигались нарушители».

Бачурин пояснил, что за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ полиция привлекла 107 граждан, еще 17 — за нарушения правил проведения митинга.