После вторжения ХАМАС в Израиль и ответных атак на Палестину 7 октября в республиках Северного Кавказа регулярно проходят акции в поддержку Палестины. Так, например, 17 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «искренне просить Аллаха защитить народ Палестины от притеснений и даровать нашим братьям, участвующим в СВО, победу».

28 октября муфтият Дагестана заявил, что «тысячи верующих собрались в Джума-мечети Махачкалы для намаза, дуа за Палестину и за всех мусульман». Помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов попросил дагестанское правительство присоединиться к коллективной мольбе за палестинцев.

Также 28 октября около 200 жителей Карачаево-Черкесии вышли к дому правительства в Черкесске. Люди с флагами и символикой Палестины призвали выселить еврейское население из республики. Сегодня полиция Карачаево-Черкесской республики заявила о штрафах участникам несанкционированного митинга.