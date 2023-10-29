Жители Нальчика и Черкесска поддерживают Палестину и угрожают евреям. Муфтии Северного Кавказа осудили антисемитские акции
Северокавказские муфтии призвали остановить разжигание межконфессиональной розни на фоне нового обострения палестино-израильского конфликта
После вторжения ХАМАС в Израиль и ответных атак на Палестину 7 октября в республиках Северного Кавказа регулярно проходят акции в поддержку Палестины. Так, например, 17 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «искренне просить Аллаха защитить народ Палестины от притеснений и даровать нашим братьям, участвующим в СВО, победу».
28 октября муфтият Дагестана заявил, что «тысячи верующих собрались в Джума-мечети Махачкалы для намаза, дуа за Палестину и за всех мусульман». Помощник главы республики Магомед Гаджимагомедов попросил дагестанское правительство присоединиться к коллективной мольбе за палестинцев.
Также 28 октября около 200 жителей Карачаево-Черкесии вышли к дому правительства в Черкесске. Люди с флагами и символикой Палестины призвали выселить еврейское население из республики. Сегодня полиция Карачаево-Черкесской республики заявила о штрафах участникам несанкционированного митинга.
29 октября телеграм-канал «ЧП Кавказ» опубликовал видео пожара на стройке еврейского центра в Нальчике. Авторы предположили, что внутри кто-то поджег покрышки и огонь перебросился на здание. Пост содержит фото, где на обгоревшем здании видна надпись «смерть яхудам», сделанная монтажной пеной.
Однако 28 октября координационный центр мусульман Северного Кавказа опубликовал обращение муфтиев Северного Кавказа, которые осудили призывы черкесцев не пускать израильских беженцев и выгонять евреев.
«В последние дни мы сталкиваемся с провокациями деструктивных сил, которые, сугубо в личных корыстных интересах, в целях разжигания межконфессиональной розни на Северном Кавказе, пытаются призвать мусульман выйти на улицы против всех евреев, в том числе столетиями мирно живущих на нашей территории, евреев граждан Российской Федерации, которые не имеют никакого отношения к геноциду палестинцев со стороны Израиля, США и их приспешников.
Идут попытки интерпретировать отдельные заявления и малочисленные акции как мнение народа. В частности, перед домом правительства в Черкесске собралась небольшая группа людей, которые обратились к властям Карачаево-Черкесской Республики с требованием не пускать на территорию региона приезжих из Израиля и выселить всех евреев из КЧР. Мы категорически не поддерживаем такие заявления. Это противоречит духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе», — заявили муфтии.
Как сообщали Юга.ру, 23 октября конгресс народов Кавказа заявил, что Минпросвещения пообещало отредактировать новый учебник истории России для старшеклассников и убрать упоминание конкретных народов в абзаце о депортациях в годы Второй мировой войны.