В Абинском районе стало на три памятника архитектуры больше
Три исторических здания в Абинском районе получили статус объектов культурного наследия регионального значения
Пресс-служба администрации Краснодарского края объявила о том, что три здания в различных населенных пунктах Абинского района признаны памятниками архитектуры регионального значения.
В список вошли:
· «Греческая школа» в Абинске — «образец общественно-административной архитектуры в кирпичном стиле, характерном для направления эклектики начала XX века» (сейчас в этом здании располагается типография);
· церковно-приходская школа в станице Федоровской, построенная в 1905 году;
· казачья усадьба в станице Мингрельской — «образец каменной архитектуры начала XX века, имеет хорошо сохранившийся первоначальный вид» (ныне в здании находится центр соцзащиты).
«Включение зданий в реестр объектов культурного наследия обеспечит неизменность их исторического облика. Важно, что определены уникальные характеристики памятников, подлежащие обязательному сохранению», заявил губернатора Краснодарского края Роман Лузинов.
Всего с начала 2023 года уже 28 объектов в Краснодарском крае получили статус памятников архитектуры регионального значения.
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