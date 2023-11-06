В Абинском районе стало на три памятника архитектуры больше

Три исторических здания в Абинском районе получили статус объектов культурного наследия регионального значения

В список вошли: · «Греческая школа» в Абинске — «образец общественно-административной архитектуры в кирпичном стиле, характерном для направления эклектики начала XX века» (сейчас в этом здании располагается типография); · церковно-приходская школа в станице Федоровской, построенная в 1905 году; · казачья усадьба в станице Мингрельской — «образец каменной архитектуры начала XX века, имеет хорошо сохранившийся первоначальный вид» (ныне в здании находится центр соцзащиты).

Пресс-служба администрации Краснодарского края объявила о том, что три здания в различных населенных пунктах Абинского района признаны памятниками архитектуры регионального значения.

Казачья усадьба в станице Мингрельской © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Казачья усадьба в станице Мингрельской © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Церковно-приходская школа в станице Фёдоровской © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

Церковно-приходская школа в станице Фёдоровской © Скриншот публикации на сайте администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar.ru

«Включение зданий в реестр объектов культурного наследия обеспечит неизменность их исторического облика. Важно, что определены уникальные характеристики памятников, подлежащие обязательному сохранению», заявил губернатора Краснодарского края Роман Лузинов.

Всего с начала 2023 года уже 28 объектов в Краснодарском крае получили статус памятников архитектуры регионального значения.

Напомним, что неделю назад мэрия Геленджика объявила об увеличении природоохранной зоны курорта на 100 га, а 2 ноября стало известно о том, что юридическая компания из Кореновска выкупила дачу Сталина в Мытищах.