Компания из Кореновска купила старую дачу Сталина в Мытищах с участком в 38 га

Компания «Консалтинг и право» из Кореновска приобрела на аукционе усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищах. Покупка обошлась в 403,49 млн рублей, сообщил «Дом.РФ».

Новый владелец будет арендовать участок площадью 38,4 га и получит в собственность недвижимость площадью 3,8 тыс. кв. метров. Как компания распорядится с объектом — неизвестно.

Но это не просто участок. В течение почти 60 лет там располагалась правительственная дача. А с 1932 по 1934 год там жил Иосиф Сталин.

Имение «Прилипка» построил в ХIХ веке купец и московский голова Александр Алексеев. В 1907 году новый владелец фабрикант Руперти возвел там дом в стиле неоклассицизма. После 1917 года объект национализировали, а в начале 1930-х почти полностью перестроили для высшего руководства страны.

Судя по фото, опубликованным в октябре 2021 года сайтом «Путь-дорога», усадьба давно заброшена и постепенно разрушается.

Ранее Юга.ру писали, что в 2022 году в Сочи без разрешения снесли здание, построенное в 1903 году.