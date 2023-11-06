В Краснодаре проведут квиз в пользу безнадзорных животных

Краснодарский край

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  • Приют для собак © Фото с сайта pixabay.com
    Приют для собак © Фото с сайта pixabay.com

6 ноября в Краснодаре состоится квиз, вся выручка с которого будет пожертвована приюту «Краснодог»

Тематическая интеллектуальная игра под названием «Котяры & Собакены» состоится сегодня днем в пабе «МакГрегор» (Красная ул., 65).

«Мы подготовили семь туров разнообразных головоломок, которые так или иначе связаны с животными», рассказывает организатор квиза Юлия Никулич. «На все собранные с участников средства мы закупим лекарства и корма и передадим их в приют ʺКраснодогʺ».

Редактором игрового пакета выступил Сергей Аронов, лучший игрок летней серии квиза «Без дураков». Начало игры запланировано на 16:00, участникам предлагают начать собираться к 15:30. Дети до 14 лет могут участвовать бесплатно. Заявки принимаются на странице квиза Вконтакте.

Узнать о других развлечениях, доступных сегодня в Краснодаре, вы можете в нашей афише. Также сегодня стартовал фестиваль южной кухни.

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