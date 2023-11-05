В День народного единства в Сочи открыли 24 новых городских объекта

Краснодарский край

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  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Во всех районах Сочи в День народного единства открыли 24 объекта благоустройства

Это детские и спортивные площадки, школьные тренажерные комплексы и многое другое. Так, в микрорайоне Мамайка завершили реконструкцию первого участка набережной реки Псахе протяженностью 150 метров. Рабочие полностью заменили брусчатку, установили безопасное ограждение, новую парковую мебель и освещение, посадили зеленые насаждения.

В Лазаревском районе на территории спортивной школы № 6 построили стадион. В школе № 78 открыли тир и зону воркаута. В Хостинском районе в сквере «Фестивальный» появился комплекс современных детских площадок, на набережной реки Мацесты заложили кипарисовую аллею Дружбы.

В районе железнодорожного вокзала установили световые конструкции, в Адлерском районе в новом сквере по улице Куйбышева и на улице Карла Маркса — световые качели и малые архитектурные формы. В микрорайоне Голубые Дали теперь есть многофункциональная спортивная площадка.

Ко Дню народного единства в Сочи также благоустроили шесть детских площадок по улицам Лесной и Мира в Адлерском районе, Адыгахабль и Делегатской в Лазаревском районе, Конституции в Центральном районе. Новые воркаут-комплексы открыли в десяти школах: №28, №66, №75, №78, №89, №12, №20, №11, а также гимназиях №6, и №9.

Как писали Юга.ру, власти пообещали завершить проект реконструкции Краснодарского цирка к концу 2023 года. Здание проектируют с 2015-го.

Алексей Копайгородский Благоустройство Дети Сочи

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В День народного единства в Сочи открыли 24 новых городских объекта
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