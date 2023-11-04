Продажи новых легковых машин в России выросли на 60% в 2023 году. В топ-10 марок одна российская и 7 китайских

Вся Россия

Распечатать

  • Старокубанское кольцо © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Старокубанское кольцо © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Автостат» опубликовал статистику продаж новых легковых автомобилей в РФ за 10 месяцев 2023 года

Аналитическое агентство «Автостат» выложило статистику продаж легковых автомобилей в России за октябрь 2023 года и за первые 10 месяцев 2023 года, с января по октябрь включительно. По данным агентства, продажи новых легковушек в октябре'23 выросли в 2,6 раза по сравнению с прошлым октябрем, а показатель 10 месяцев на 60% выше аналогичного периода прошлого года.

Топ-10 марок, лидирующих по продажам, возглавляет отечественная Lada, также в список входит 7 китайских марок: Haval, Chery, Geely, Changan, OMODA, EXEED и Jetour. 8 и 9 место рейтинга занимают Kia и Toyota.

В топ-10 моделей, наибольшее число которых было продано за указанные периоды, входят четыре модели Lada, по две Chery и Geely, по одному Haval и OMODA. При этом более 16% продаж в октябре'23 и почти 20% за 10 месяцев этого года приходятся на Lada Granta. В сравнении числа проданных машин за 10 месяцев года продажи «Гранты» выросли на 160%.

Авто Юга.ру публиковали рейтинг самых популярных моделей автомобилей в мире в сентябре 2023 года. Его возглавляет Tesla Model Y, в список также входят четыре модели Toyota и по одной модели Ford, Honda, Hyundai, Chevrolet и Dodge.

В конце октября Юга.ру писали, что за год в Краснодарском крае на 18,4% выросли продажи иномарок с пробегом. Самым востребованным брендом вторичного рынка в регионе стал Hyundai.

Автомобили Деньги Торговля Экономика

Новости

Краснодарцы застряли в пробках на выезде из города и по дороге к морю
Продажи новых легковых машин в России выросли на 60% в 2023 году. В топ-10 марок одна российская и 7 китайских
Жители Краснодара могут внести предложения в проект городского бюджета на 2024 год. Как это сделать и как поучаствовать в публичных слушаниях?
В Краснодаре состоится предпоказ и обсуждение с режиссером фильма «Год рождения»
В Краснодаре откроется выставка «Люрекс», посвященная китчу в искусстве
Мэр Краснодара пообещал 11,5 тыс. платных мест на парковках к 2025 году

Лента новостей

Куда сходить в Краснодаре 4-6 ноября
2 ноября, 20:23
Куда сходить в Краснодаре 4-6 ноября
Культурные события на длинных выходных
Латиницу не понимают, кириллицу не любят
2 ноября, 13:11
Латиницу не понимают, кириллицу не любят
Как бизнесмены в Краснодаре вывески русифицировали
Что означают чёрные ценники на товарах?
2 ноября, 14:47 Реклама
Что означают чёрные ценники на товарах?
Узнали подробности об акции «ВсеЧёрная Пятница»

Реклама на сайте