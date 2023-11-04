Продажи новых легковых машин в России выросли на 60% в 2023 году. В топ-10 марок одна российская и 7 китайских

Аналитическое агентство «Автостат» выложило статистику продаж легковых автомобилей в России за октябрь 2023 года и за первые 10 месяцев 2023 года, с января по октябрь включительно. По данным агентства, продажи новых легковушек в октябре'23 выросли в 2,6 раза по сравнению с прошлым октябрем, а показатель 10 месяцев на 60% выше аналогичного периода прошлого года.

Топ-10 марок, лидирующих по продажам, возглавляет отечественная Lada, также в список входит 7 китайских марок: Haval, Chery, Geely, Changan, OMODA, EXEED и Jetour. 8 и 9 место рейтинга занимают Kia и Toyota.

В топ-10 моделей, наибольшее число которых было продано за указанные периоды, входят четыре модели Lada, по две Chery и Geely, по одному Haval и OMODA. При этом более 16% продаж в октябре'23 и почти 20% за 10 месяцев этого года приходятся на Lada Granta. В сравнении числа проданных машин за 10 месяцев года продажи «Гранты» выросли на 160%.

Авто Юга.ру публиковали рейтинг самых популярных моделей автомобилей в мире в сентябре 2023 года. Его возглавляет Tesla Model Y, в список также входят четыре модели Toyota и по одной модели Ford, Honda, Hyundai, Chevrolet и Dodge.

В конце октября Юга.ру писали, что за год в Краснодарском крае на 18,4% выросли продажи иномарок с пробегом. Самым востребованным брендом вторичного рынка в регионе стал Hyundai.