«Смотреть в глаза казакам, не отводя взгляд». Чем займется Долуда, покинув пост атамана Всероссийского казачьего общества

В Краснодаре 3 ноября состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы РФ Николая Долуды, который в середине октября подал в отставку с поста атамана Всероссийского казачьего общества

В кубанской столице он впервые прокомментировал свое решение, чтобы люди не строили домыслов. Журналистка Юга.ру посетила пресс-конференцию, на которой Николай Долуда напомнил о своей глобальной цели — укрепить роль казачества в РФ.

По его словам, он досрочно сложил полномочия вынужденно, ради более важной задачи — проработки, согласования и принятия закона «О российском казачестве».

«Как человек государственный я прекрасно понимаю, что если не будет закона о российском казачестве, рано или поздно те авторитет и уважение, которые сейчас бытуют на территории РФ в отношении казаков, потихонечку могут сойти на нет после окончания специальной военной операции. Закон — это закон. Там будут определены права и обязанности федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, а также казачьих обществ. Я обещал, что этот закон будет принят. Понял для себя, что если сейчас этим не займусь, значит закона просто не будет», — считает депутат.

По словам Долуды, чтобы закон появился, им нужно заниматься скрупулезно день и ночь. Процесс может занять минимум полтора-два года. Совмещать несколько должностей чиновнику некогда. Однако он будет продолжать участвовать в развитии казачества на посту советника при президенте.

«Когда наступит 2026 год и я вернусь на Кубань, я должен смотреть в глаза казакам, не отводя взгляд. Это будет тогда, когда примут закон», — подытожил Долуда.

На просьбы журналистов рассказать, кто займет его место, Долуда сказал, что знает о кандидате, однако раскрывать эту информацию он не намерен. Однако заверил, что этот человек будет из рядов Всероссийского казачьего общества.

Как писали Юга.ру, в октябре 2022 года Николай Долуда говорил, что в зоне СВО погибли 129 казаков. В конце того же месяца он сообщил, что добровольцами на спецоперацию отправились 10 тыс. казаков, еще более 3 тыс. присоединились в рамках мобилизации.