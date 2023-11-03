ФК «Краснодар» провел в новой форме 13 матчей РПЛ, 8 из них выиграл

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео со страницы https://www.youtube.com/watch?v=0H5yVN55WQc
    © Скриншот видео со страницы https://www.youtube.com/watch?v=0H5yVN55WQc

«Быки» по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-лиги

В копилке «горожан» — 8 побед, 4 ничьи и одно поражение — на выезде с «ЦСКА».

В этом сезоне на игровой форме футболистов высшего дивизиона ФК «Краснодар» появился логотип федерального девелопера ГК ТОЧНО. Впервые «быки» вышли в ней 30 июля на матч «Краснодар» — «Сочи», где обыграли соперника со счетом 2:0 и возглавили турнирную таблицу.

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В пресс-службе застройщика признаются: «Нам хочется верить, что это емкое и простое «ТОЧНО» на форме добавит удачи игрокам и подарит болельщикам радость побед. Для нас это не просто взаимовыгодное партнерство, а поддержка любимого клуба».

Следующая игра «быков» пройдет на домашнем поле уже в это воскресенье, 5 ноября, с самарским клубом «Крылья Советов». 

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» снял фильм о выпускниках академии и играх сезона 2021/22 «Краснодар». Дорога к мечте». 15 мая 2022 года в составе «быков» на поле впервые вышли 11 выпускников клубной академии. 

ГК ТОЧНО РПЛ Спорт ФК «Краснодар» Футбол

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