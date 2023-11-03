ФК «Краснодар» провел в новой форме 13 матчей РПЛ, 8 из них выиграл

«Быки» по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Российской Премьер-лиги

В копилке «горожан» — 8 побед, 4 ничьи и одно поражение — на выезде с «ЦСКА».

В этом сезоне на игровой форме футболистов высшего дивизиона ФК «Краснодар» появился логотип федерального девелопера ГК ТОЧНО. Впервые «быки» вышли в ней 30 июля на матч «Краснодар» — «Сочи», где обыграли соперника со счетом 2:0 и возглавили турнирную таблицу.

В пресс-службе застройщика признаются: «Нам хочется верить, что это емкое и простое «ТОЧНО» на форме добавит удачи игрокам и подарит болельщикам радость побед. Для нас это не просто взаимовыгодное партнерство, а поддержка любимого клуба».

Следующая игра «быков» пройдет на домашнем поле уже в это воскресенье, 5 ноября, с самарским клубом «Крылья Советов».