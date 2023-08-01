Игроки ФК «Краснодар» вышли на матч РПЛ в новой форме с логотипом ТОЧНО

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео со страницы https://www.youtube.com/watch?v=0H5yVN55WQc
    © Скриншот видео со страницы https://www.youtube.com/watch?v=0H5yVN55WQc

«Быки» впервые вышли на домашнее поле в новой игровой форме для матчей Российской премьер-лиги с логотипом девелопера ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО стала официальным партнером ФК «Краснодар» в 2022 году, после громкого ребрендинга. Логотип застройщика размещали на медиаэкранах, диджитал-билбордах, LED-бортах и других рекламных носителях на домашних матчах клуба.

Представители «Краснодара» и ТОЧНО сообщили об официальной пролонгации партнерского договора на год. Логотип застройщика нанесли на форму для матчей Российской премьер-лиги.

30 июля на матче второго тура РПЛ «Краснодар» — «Сочи» «быки» вышли на поле в игровой форме с логотипом ТОЧНО, обыграли соперника со счетом 2:0 и возглавили турнирную таблицу.

  • © Скриншот видео со страницы https://www.youtube.com/watch?v=0H5yVN55WQc
    © Скриншот видео со страницы https://www.youtube.com/watch?v=0H5yVN55WQc
  • © Скриншот видео со страницы https://www.youtube.com/watch?v=0H5yVN55WQc
    © Скриншот видео со страницы https://www.youtube.com/watch?v=0H5yVN55WQc

«Поддержка спорта и здорового образа жизни — не только направление социальной политики нашей компании, но и внутренняя философия команды. Мы многое делаем для развития спорта, и уже второй год поддерживаем команду ФК «Краснодар» в матчах Российской Премьер-Лиги. Для нас особенная гордость, что в этом году логотип ТОЧНО появился на игровой форме, пусть он принесет удачу и новые победы команде», — прокомментировала директор по маркетингу ГК ТОЧНО Евгения Тодорова.

  • © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

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