Игроки ФК «Краснодар» вышли на матч РПЛ в новой форме с логотипом ТОЧНО

«Быки» впервые вышли на домашнее поле в новой игровой форме для матчей Российской премьер-лиги с логотипом девелопера ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО стала официальным партнером ФК «Краснодар» в 2022 году, после громкого ребрендинга . Логотип застройщика размещали на медиаэкранах, диджитал-билбордах, LED-бортах и других рекламных носителях на домашних матчах клуба.

Представители «Краснодара» и ТОЧНО сообщили об официальной пролонгации партнерского договора на год. Логотип застройщика нанесли на форму для матчей Российской премьер-лиги.

30 июля на матче второго тура РПЛ «Краснодар» — «Сочи» «быки» вышли на поле в игровой форме с логотипом ТОЧНО, обыграли соперника со счетом 2:0 и возглавили турнирную таблицу.

«Поддержка спорта и здорового образа жизни — не только направление социальной политики нашей компании, но и внутренняя философия команды. Мы многое делаем для развития спорта, и уже второй год поддерживаем команду ФК «Краснодар» в матчах Российской Премьер-Лиги. Для нас особенная гордость, что в этом году логотип ТОЧНО появился на игровой форме, пусть он принесет удачу и новые победы команде», — прокомментировала директор по маркетингу ГК ТОЧНО Евгения Тодорова.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» снял фильм о выпускниках академии и играх сезона 2021/22 «Краснодар». Дорога к мечте». 15 мая 2022 года в составе «быков» на поле впервые вышли 11 выпускников клубной академии. Игроки поделились событиями, переживаниями и впечатлениями о том периоде.

В мае PLC выпустил клип на трек про Краснодар. В нем есть кадры, как «быки» играют в футбол с детьми во дворе дома на улице Гудимы, 26.