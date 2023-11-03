ЕвроХим запустит в Белореченске производство серосодержащих удобрений

Наряду с азотом, фосфором и калием, NPS-удобрения в своем составе содержат элементарную серу — один из важнейших питательных элементов для роста растений. Окисление частиц элементарной серы до сульфатной (форма, поглощаемая растениями) помогает им лучше усваивать азот, фосфор и другие важные вещества.

Высвобождение серы улучшает весь жизненный цикл культуры без необходимости повторного удобрения. Это способствует росту урожайности на почвах с недостаточным содержанием серы.