ЕвроХим запустит в Белореченске производство серосодержащих удобрений

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Краснодарский край

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  • © Фото Марии Ефимкиной
    © Фото Марии Ефимкиной

ЕвроХим-БМУ провел опытно-промышленные испытания по производству минеральных NPS-удобрений с элементарной серой

Первую партию серосодержащих удобрений (4 тыс. тонн) направят на внутренний рынок.

Наряду с азотом, фосфором и калием, NPS-удобрения в своем составе содержат элементарную серу — один из важнейших питательных элементов для роста растений. Окисление частиц элементарной серы до сульфатной (форма, поглощаемая растениями) помогает им лучше усваивать азот, фосфор и другие важные вещества.

Высвобождение серы улучшает весь жизненный цикл культуры без необходимости повторного удобрения. Это способствует росту урожайности на почвах с недостаточным содержанием серы.

Дефицит серы в почве — основная проблема современных аграриев. Она возникает из-за увеличения посевных площадей для сельскохозяйственных культур и применения концентрированных удобрений без серы. NPS-удобрения восполняют недостаток элемента в почве, что приведет к усиленному развитию корневой системы и повышению иммунитета растений.

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Как отмечают в пресс-службе ЕвроХима, продукция с элементарной серой обладает высокой агрохимической эффективностью. Ее подтвердили полевые испытания в Китае, странах Северной и Латинской Америки.

Как писали Юга.ру, в 2022 году ЕвроХим модернизировал лабораторию в Белореченске, чтобы предложить сельхозпроизводителям комплексный агрохимический анализ.

Белореченский район ЕвроХим Промышленность

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