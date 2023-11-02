Эксперт заявил о снижении качества кубанского зерна

Краснодарский край

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  • © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Ярославы Гуляевой, Юга.ру

В Национальном центре зерна заявили, что урожай и качество кубанской продукции снизились

Старший научный сотрудник «Национального центра зерна им. П.П. Лукьяненко» Денис Котляров сказал, что в 2023 году качество и урожай зерна в Краснодарском крае снизились. Об этом эксперт сообщил на бизнес-конференции «1000 гектар», пишет РБК Краснодар.

По словам Котлярова, причинами стали непогода и недостаток оборотных средств сельхозпредприятий. При этом экономический эффект текущих показателей урожайности зерна остается положительным.

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«Некоторые, конечно, были недовольны такой невысокой урожайностью по сравнению с рекордными результатами прошлого года. Но мы рады и этому, потому что это следствие расходности текущего года, следствие погодных условий. <…> Осенние-зимние засухи были, что, безусловно, повлияло на качество, а также — затяжные дожди», — сказал Котляров.

Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году в Краснодарском крае собрали на треть больше риса, чем в 2022 году. Площадь посева удалось увеличить благодаря возведению подпорного сооружения в районе Федоровского гидроузла.

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