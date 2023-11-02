Из Краснодарского края и Ростовской области запустят туристические поезда в Карачаево-Черкесию

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В ноябре и декабре из Краснодарского края и Ростовской области запустят туристические поезда в Карачаево-Черкесию

РЖД совместно с Министерством туризма Карачаево-Черкесии запускают туристические поезда в республику из Краснодарского края и Ростовской области. В 2023 году запланировано два рейса — 24 ноября и 8 декабря.

Как рассказали в пресс-службе Минтуризма республики, поезда будут курсировать в формате «отель на колесах». Программа рассчитана на два дня. За это время туристы побывают на горнолыжных курортах Домбая и Архыза.

Продажа билетов уже открыта на сайте РЖД. Поезд называется «Выходные в Домбае». Стоимость билетов начинается от 9,7 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру писали, что в декабре РЖД введет новый график движения поездов по всей России.

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