Полиция возбудила уголовное дело против экс-футболиста «Краснодара» и сборной России Бугаева. Его задержали с наркотиками

Экс-футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами наркотиков. Его арестовали и завели уголовное дело

Бывшего футболиста сборной России и ФК «Краснодар» Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами наркотиков. Это случилось в конце октября, но известно об этом стало только сегодня, 1 ноября.

В пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края сообщили, что Бугаева заметили в краевой столице на улице Калилина. Полицейским показалось, что он подозрительно себя вел, и они решили его досмотреть.

Выяснилось, что с собой у футболиста было почти 500 грамм N-метилэфедрона. Бугаев рассказал полицейским, что забрал запрещенные вещества из тайников закладки и хотел сбывать его в Сочи.

Футболиста задержали и завели в отношении него уголовное дело. По какой статье — не уточняется.

Кроме того, 28 октября Прикубанский суд Краснодара арестовал Бугаева на семь суток. Причиной такого решения стало сопротивление полицейским. На заседании футболист не отрицал, что пытался скрыться от сотрудников. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе кубанских судов.

Ранее Юга.ру писали, что на любительском футбольном матче игрок ударил арбитра из-за желтой карточки. Полиция начала проверку, а футболиста исключили из команды.