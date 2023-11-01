Полиция возбудила уголовное дело против экс-футболиста «Краснодара» и сборной России Бугаева. Его задержали с наркотиками

Краснодарский край

Распечатать

  • Досмотр Алексея Бугаева © Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД Краснодарского края
    Досмотр Алексея Бугаева © Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД Краснодарского края

Экс-футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами наркотиков. Его арестовали и завели уголовное дело

Бывшего футболиста сборной России и ФК «Краснодар» Алексея Бугаева задержали в Краснодаре с 500 граммами наркотиков. Это случилось в конце октября, но известно об этом стало только сегодня, 1 ноября. 

В пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края сообщили, что Бугаева заметили в краевой столице на улице Калилина. Полицейским показалось, что он подозрительно себя вел, и они решили его досмотреть.

Выяснилось, что с собой у футболиста было почти 500 грамм N-метилэфедрона. Бугаев рассказал полицейским, что забрал запрещенные вещества из тайников закладки и хотел сбывать его в Сочи. 

Футболиста задержали и завели в отношении него уголовное дело. По какой статье — не уточняется.

Кроме того, 28 октября Прикубанский суд Краснодара арестовал Бугаева на семь суток. Причиной такого решения стало сопротивление полицейским. На заседании футболист не отрицал, что пытался скрыться от сотрудников. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе кубанских судов. 

Ранее Юга.ру писали, что на любительском футбольном матче игрок ударил арбитра из-за желтой карточки. Полиция начала проверку, а футболиста исключили из команды.

Краснодар Наркотики Полиция Футбол

Новости

Полиция возбудила уголовное дело против экс-футболиста «Краснодара» и сборной России Бугаева. Его задержали с наркотиками
Новый Яблоновский мост в Краснодаре полностью открыли для машин
В Сочи спасли хищную птицу
Жительница Краснодара за день обошла город пешком, чтобы находить 100 тыс. шагов
В Краснодаре на месте Decathlon откроются магазины Desport
В Краснодаре, Геленджике, Сочи и Ростове-на-Дону пройдет фестиваль южной кухни

Лента новостей

В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Вчера, 07:41
В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
30 октября, 15:55 Реклама
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Подробная инструкция
Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»

Реклама на сайте