Фестиваль фотографии PhotoVisa объявил о проведении конкурса

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Зимний фестиваль искусств в Сочи совместно с биеннале PhotoVisa организовал конкурс «АРГУС-2023. Фотография среди искусств»

Проводится в пяти номинациях: «Знак. Изображение. Пространство», «Звук. Ритм. Музыка. Время», «Слово и его воплощение. Театр. Литература. Поэзия», «Храм искусств. Служители искусств. Поклонники», «Событие. Отправлять можно как одиночные работы, так и серии. Оценивать произведения кандидатов будут российские и иностранные искусствоведы, кураторы, педагоги, художники, фотографы.

Отдельно будет присужден Гран-При конкурса. Победители получат денежные призы.

Прием работ завершится 12 января 2024 года. Итогом конкурса станет выставка работ победителей и призеров в рамках Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Участие бесплатное. Подробности на сайте.

Как писали Юга.ру, продолжается регистрация участников и волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Местом сбора станет федеральная территория Сириус. Фестиваль открыт для участников от 14 до 35 лет.

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Фестиваль фотографии PhotoVisa объявил о проведении конкурса
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