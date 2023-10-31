В Краснодарском крае пятилетней Виоле Ивановой требуется специальное сиденье. Как помочь?

Виоле в первые дни жизни провели операцию на сердце и устранили врожденный порок , но это сказалось на ее здоровье. Большую часть времени девочка лежит. «Врачи обнаружили врожденный порок сердца у Виолы до ее рождения, но убедили меня сохранить ребенка. Когда дочке исполнился месяц, ее успешно прооперировали. Мы радовались, полагая, что худшее позади. А примерно в четыре месяца у Виолы начались частые судорожные приступы», — поделилась ее мама Екатерина.

Позже Виоле диагностировали эпилепсию . Ей помог годовой курс препарата, который оплатил «Русфонд». Сейчас его оплачивает государство.



Год назад из-за воспаления легких у девочки остановилось сердце, и она потеряла приобретенные навыки развития. Ей приходится всему учится заново, в том числе сидеть. В этом Виоле поможет многофункциональное переносное сиденье, которое поддерживает позвоночник и голову с помощью специальных опор.



«У Виолы синдром Веста, резистентное к терапии течение, выраженная задержка моторного и психоречевого развития . При высаживании ребенок заваливается на бок без опоры, голову полноценно не держит, мышечный тонус снижен. Девочке необходимо многофункциональное сиденье на жесткой раме для предотвращения дальнейшей деформации тела», — рассказала педиатр участковой районной больницы в станице Новолеушковской Марина Петрухина.



Мама девочки в декрете, а зарплата папы и соцвыплаты позволяют оплачивать им только жилье и еду. Семье сложно собрать нужную сумму. На кресло требуется 265 122 рубля .

Как помочь Виоле?