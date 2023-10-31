В Краснодарском крае пятилетней Виоле Ивановой требуется специальное сиденье. Как помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото Виолы Ивановой, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Виолы Ивановой, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» собирает средства девочке с синдромом Веста из Павловского района на многофункциональное сиденье

Виоле в первые дни жизни провели операцию на сердце и устранили врожденный порок, но это сказалось на ее здоровье. Большую часть времени девочка лежит.

«Врачи обнаружили врожденный порок сердца у Виолы до ее рождения, но убедили меня сохранить ребенка. Когда дочке исполнился месяц, ее успешно прооперировали. Мы радовались, полагая, что худшее позади. А примерно в четыре месяца у Виолы начались частые судорожные приступы», — поделилась ее мама Екатерина.

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Позже Виоле диагностировали эпилепсию. Ей помог годовой курс препарата, который оплатил «Русфонд». Сейчас его оплачивает государство. 

Год назад из-за воспаления легких у девочки остановилось сердце, и она потеряла приобретенные навыки развития. Ей приходится всему учится заново, в том числе сидеть. В этом Виоле поможет многофункциональное переносное сиденье, которое поддерживает позвоночник и голову с помощью специальных опор.

«У Виолы синдром Веста, резистентное к терапии течение, выраженная задержка моторного и психоречевого развития. При высаживании ребенок заваливается на бок без опоры, голову полноценно не держит, мышечный тонус снижен. Девочке необходимо многофункциональное сиденье на жесткой раме для предотвращения дальнейшей деформации тела», — рассказала педиатр участковой районной больницы в станице Новолеушковской Марина Петрухина.

Мама девочки в декрете, а зарплата папы и соцвыплаты позволяют оплачивать им только жилье и еду. Семье сложно собрать нужную сумму. На кресло требуется 265 122 рубля.

Как помочь Виоле?

  • отправить пожертвование с банковской карты на сайте «Русфонд»;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, а в назначении платежа укажите: организация лечения Виолы Ивановой);
  • с телефона через СПБ;
  • через приложение «Русфонда» (с айфона или андроида);
  • отправить пожертвование от физ- или юрлица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883 и КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700
    БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Виолы Ивановой. Без НДС.
Благотворительность Деньги Дети Дети с инвалидностью Павловский район Русфонд

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