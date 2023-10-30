В Краснодаре футболист ударил арбитра кулаком в лицо из-за желтой карточки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео www.youtube.com/live/8vN-UM-8JNI?si=xIPJkCqcVcLpZZUg
    © Кадр из видео www.youtube.com/live/8vN-UM-8JNI?si=xIPJkCqcVcLpZZUg

Футболист-любитель из адыгейской команды ударил арбитра во время игры из-за предупреждающей карточки

Инцидент произошел 28 октября на футбольном матче «Изумруд» — «Тлюстенхабль» любительской лиги Краснодара AFL. Во время игры защитник «Тлюстенхабля» нарушил правила, арбитр показал ему «желтую» карточку. Игрок остался недоволен решением судьи и набросился на него с кулаками. Момент попал в эфир.

После случившегося арбитр обратился с заявлением в полицию, узнали Юга.ру в пресс-службе УМВД Краснодара. Там добавили, что полиция начала проверку и устанавливает степень причиненного вреда здоровью. По окончании проверки будет вынесено процессуальное решение.

По данным «Kub Mash», футболист извинился перед сокомандниками за случившееся, но из клуба его все равно исключили. Теперь контрольно-дисциплинарный комитет решит, оставлять команду в лиге или нет. 

Как писали Юга.ру, весной футболист «Краснодара» получил сотрясение и перелом в игре со «Спартаком». Игрок «быков» столкнулся головой с защитником московской команды. 

Краснодар Полиция Футбол

Новости

У подножия Эльбруса пройдет гастрокультурный фестиваль
В Краснодарском крае сохраняется высокая опасность пожаров
В Краснодаре футболист ударил арбитра кулаком в лицо из-за желтой карточки
Три мобильных оператора отменят плату за раздачу трафика
Полиция Краснодарского края изъяла 2,5 млн пачек контрафактных сигарет
В Краснодаре расскажут о чаеводстве и угостят редкими лаосскими сортами

Лента новостей

Жители Нальчика и Черкесска поддерживают Палестину и угрожают евреям
29 октября, 17:05
Жители Нальчика и Черкесска поддерживают Палестину и угрожают евреям
Муфтии Северного Кавказа осудили антисемитские акции
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Вчера, 15:55 Реклама
Как обнять и покормить альпак в горах Сочи
Подробная инструкция
Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»

Реклама на сайте