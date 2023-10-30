В Краснодаре футболист ударил арбитра кулаком в лицо из-за желтой карточки

Футболист-любитель из адыгейской команды ударил арбитра во время игры из-за предупреждающей карточки

Инцидент произошел 28 октября на футбольном матче «Изумруд» — «Тлюстенхабль» любительской лиги Краснодара AFL. Во время игры защитник «Тлюстенхабля» нарушил правила, арбитр показал ему «желтую» карточку. Игрок остался недоволен решением судьи и набросился на него с кулаками. Момент попал в эфир.

После случившегося арбитр обратился с заявлением в полицию, узнали Юга.ру в пресс-службе УМВД Краснодара. Там добавили, что полиция начала проверку и устанавливает степень причиненного вреда здоровью. По окончании проверки будет вынесено процессуальное решение.

По данным «Kub Mash», футболист извинился перед сокомандниками за случившееся, но из клуба его все равно исключили. Теперь контрольно-дисциплинарный комитет решит, оставлять команду в лиге или нет.

Как писали Юга.ру, весной футболист «Краснодара» получил сотрясение и перелом в игре со «Спартаком». Игрок «быков» столкнулся головой с защитником московской команды.