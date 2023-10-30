Сбер поможет жителям Калмыкии получить субсидию на догазификацию

Сбер поможет жителям Калмыкии оперативно получить государственную субсидию на догазификацию домовладений

Претендовать на субсидию могут участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи и малоимущие граждане. Для этого нужно обратиться в центры социальной защиты населения республики, где сотрудники зарегистрируют заявление гражданина и направят в отделение Сбера. На имя заявителя банк откроет аккредитив для зачисления средств на оплату услуг газораспределительной организации.

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка Эрдни Лиджиев объясняет: «Аккредитив — один из самых безопасных и надежных способов расчетов. Его использование позволяет всем сторонам проекта быть уверенными в своевременности оплаты и исполнении работ в срок. Таким образом потребитель оплачивает услугу только по факту её предоставления, газораспределительная организация страхует себя от рисков неплатежей, а государство получает возможность контролировать целевое использование средств субсидии. Механизм уже запущен в работу и набирает популярность — на сегодняшний день жители республики открыли в Сбере уже 12 таких аккредитивов».

Аккредитив — специальная схема расчета между продавцом и покупателем, при которой деньги за товар перечисляются продавцу не напрямую, а через посредничество кредитных организаций. При заключении сделки покупатель заполняет заявление на открытие аккредитива и перечисляет оплату на специальный банковский счет, где средства будут находиться до тех пор, пока продавец не предоставит банку документ, подтверждающий выполнение условий договора.