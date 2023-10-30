В Краснодаре расскажут о чаеводстве и угостят редкими лаосскими сортами

31 октября в краснодарском «Чайном омуте» состоится дегустация и беседа с чайными мастерами

Специальным гостем будет основатель компании Laos Tea, путешественник и чайный эксперт Александр Жиряков. Он проведет дегустацию редких лаосских чаёв из личной коллекции и расскажет об опыте производства чая.

Также состоится встреча с Артёмом Каханским — победителем Tea Masters Cup Russia 2019, экспертом по японской керамике и чаю, учеником одной из старейших японских чайных школ Омотосэнкэ, последователем традиции Чайной Хижины. Он проведет чайную церемонию. Начало в 18:00. Стоимость участия 1000 рублей, необходима предварительная запись. «Чайный омут» находится на улице Костылева, 179.