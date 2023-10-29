Чаеводы Сочи собрали на 12% больше сырья, чем в 2022 году

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка предположил возможное снижение качества чайного урожая 2023 года в регионе. Он добавил, что итоговый сбор чайного листа останется на уровне прошлого года.

«Качество не упало. Засуха, конечно, немного скорректировала нас, поэтому мы собрали чуть меньше, чем планировали, но точно больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 14,9 тонн. В этом году — 16,65 тонн. <…> В этом году собрали почти на 2 тонны больше зеленого листа, чем в прошлом. Благоприятными были май и июнь», — рассказал Мочалов.

Представители компании «Мацеста чай» заявили изданию, что погода не сказалась на качестве растения, а общий сбор увеличился на 20%.

Директор ОАО «Солохаульский чай» Ирина Гордиенко сказала, что урожай чая в 2023 году немного выше, чем в прошлом — 617 центнеров.