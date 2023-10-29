Чаеводы Сочи собрали на 12% больше сырья, чем в 2022 году
Урожай чайного листа в Краснодарском крае вырос от 12% до 20% у разных сочинских компаний
27 октября РБК Краснодар рассказал об этом со слов местных чаеводческих компаний.
Ранее вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка предположил возможное снижение качества чайного урожая 2023 года в регионе. Он добавил, что итоговый сбор чайного листа останется на уровне прошлого года.
Замдиректора «Хоста Чай» Сергей Мочалов рассказал РБК, что сбор чайного листа вырос на 12%.
Чайные Краснодара:
«Качество не упало. Засуха, конечно, немного скорректировала нас, поэтому мы собрали чуть меньше, чем планировали, но точно больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 14,9 тонн. В этом году — 16,65 тонн. <…> В этом году собрали почти на 2 тонны больше зеленого листа, чем в прошлом. Благоприятными были май и июнь», — рассказал Мочалов.
Представители компании «Мацеста чай» заявили изданию, что погода не сказалась на качестве растения, а общий сбор увеличился на 20%.
Директор ОАО «Солохаульский чай» Ирина Гордиенко сказала, что урожай чая в 2023 году немного выше, чем в прошлом — 617 центнеров.
Как сообщали Юга.ру, 28 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2023 году аграрии региона собрали на 800 тыс. тонн меньше сельхозкультур, чем в 2022-м.