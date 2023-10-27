Жители Краснодарского края смогут увидеть кровавое затмение

Около 22:35 в субботу, 28 октября, жители Краснодарского края смогут увидеть частное лунное затмение. В этот вечер астрономическое явление совпадет с другим событием — кровавым полнолунием.

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал Юга.ру, что «кровавой» Луну называют из-за необычного оттенка. Такой цвет она приобретает на восходе, когда поднимается близко к горизонту и свет проходит через плотные слои атмосферы. Также на цвет земного спутника влияют пыль и частички в атмосфере.

В Московском планетарии сообщили, что наибольшая теневая фаза произойдет в 23:14 по московскому времени. Ее будет видно на всей территории России. Затмение завершится в 23:53.