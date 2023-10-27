Россияне оформляют около 300 виртуальных карт РНКБ в сутки

С начала 2023 года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили больше 82 тыс. виртуальных карт в мобильном приложении «РНКБ 24/7» — в среднем это 300 карт в сутки

У виртуальных карт нет физического носителя (пластика), но есть банковский счет и реквизиты. Открыть ее можно самостоятельно, без визита в офис. За 9 месяцев 2023 года количество подобных карта в РНКБ выросло более чем на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Виртуальная карта обладает полным функционалом обычной банковской карты. С нее помощью можно хранить деньги, оплачивать покупки и коммунальные услуги, переводить средства на другие карты и счета и прочее. Карту можно добавить в платежное приложение Mir Pay, чтобы оплачивать покупки смартфоном в обычных магазинах, снимать наличные и пополнять счета и карты в банкоматах.

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В 2023 году количество и объем операций по виртуальным картам РНКБ увеличились вдвое: первый показатель за 9 месяцев 2023 года составил 4,1 млн штук (против 2 млн штук за такой же период 2022-го), а второй — 7,5 млрд рублей (против 3,8 млрд рублей в 2022-м). Средний чек — 1830 рублей. Примерно две трети операций по виртуальным картам РНКБ — это переводы физических лиц, а еще треть — покупки в онлайн-магазинах.

В РНКБ отмечают, что клиенты, которые регулярно покупают по виртуальным картам, гораздо реже становятся жертвами мошенников. В том числе они знают основное правило безопасности: номер карты, срок ее действия и CVV-код можно использовать при оплате покупок в интернете на проверенных сайтах, но нельзя сообщать посторонним людям по телефону, даже если они представляются сотрудниками банка.