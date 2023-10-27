Россияне оформляют около 300 виртуальных карт РНКБ в сутки
С начала 2023 года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) оформили больше 82 тыс. виртуальных карт в мобильном приложении «РНКБ 24/7» — в среднем это 300 карт в сутки
У виртуальных карт нет физического носителя (пластика), но есть банковский счет и реквизиты. Открыть ее можно самостоятельно, без визита в офис. За 9 месяцев 2023 года количество подобных карта в РНКБ выросло более чем на 25% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Виртуальная карта обладает полным функционалом обычной банковской карты. С нее помощью можно хранить деньги, оплачивать покупки и коммунальные услуги, переводить средства на другие карты и счета и прочее. Карту можно добавить в платежное приложение Mir Pay, чтобы оплачивать покупки смартфоном в обычных магазинах, снимать наличные и пополнять счета и карты в банкоматах.
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В 2023 году количество и объем операций по виртуальным картам РНКБ увеличились вдвое: первый показатель за 9 месяцев 2023 года составил 4,1 млн штук (против 2 млн штук за такой же период 2022-го), а второй — 7,5 млрд рублей (против 3,8 млрд рублей в 2022-м). Средний чек — 1830 рублей. Примерно две трети операций по виртуальным картам РНКБ — это переводы физических лиц, а еще треть — покупки в онлайн-магазинах.
В РНКБ отмечают, что клиенты, которые регулярно покупают по виртуальным картам, гораздо реже становятся жертвами мошенников. В том числе они знают основное правило безопасности: номер карты, срок ее действия и CVV-код можно использовать при оплате покупок в интернете на проверенных сайтах, но нельзя сообщать посторонним людям по телефону, даже если они представляются сотрудниками банка.
Как писали Юга.ру, краснодарцы могут оформить рассрочку на покупки от 1000 рублей по кредитной карте РНКБ.