В Краснодаре до конца 2023 года появятся 16 электробусов

Краснодарский край

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  • © Фото Drazen Zigic с сайта freepik.com
    © Фото Drazen Zigic с сайта freepik.com

Мэрия Краснодара рассказала, что в Краснодар поставят 16 электробусов и установят восемь зарядных станций

Пресс-служба мэрии Краснодара 26 октября рассказала Юга.ру, что на городские маршруты до конца 2023 года выйдут 16 электробусов. Для них установят восемь зарядных станций. По данным администрации, на них планируют потратить 918,4 млн рублей.

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По данным «Известий», до конца 2023 — начала 2024 года 286 электробусов появятся в десяти регионах страны. Помимо Краснодара, их запустят в Волгограде, Красноярске, Курске, Липецке, Нижнем Новгороде, Перми, Саратове, Ярославле, Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске.

В настоящее время в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области отправили 36 электробусов. Для питания транспорта в городах установят 102 зарядные станции. Сейчас 48 из них уже готовы к работе. 

Напомним, что ранее мэрия Краснодара говорила о появлении в городе в 2024 году семи электробусов и четырех зарядных станций.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодар в конце сентября привезли 10 новых белорусских автобусов.

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