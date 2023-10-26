В Краснодаре скопились большие пробки из-за аварий на дорогах

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На дорогах Краснодара 26 октября возникли заторы. Жители сообщают о ДТП в разных районах города

В Краснодаре 26 ноября, по данным сервиса «Яндекс.Карты», образовались 5-балльные пробки. Но в некоторых районах города возникли большие заторы в связи с авариями на дорогах. В районе улицы МОПР собрались пробки со стороны Передовой, Спортивной и Садовой. На улице Колхозной сразу два ДТП — в среднем, правом и левом рядах напротив Чистяковской рощи.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Также большой затор образовался на улице Калинина до Красных Партизан и на Тургеневском мосту. В том же районе ДТП на улице Северной в правом ряду. На улице Дзержинского пробка от ТЦ «Красная площадь» до улицы Ивана Сусанина.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Пробки, как всегда, и на улице Северной в районе «Галереи». На улице Школьной классический затор в обе стороны.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Стоит транспорт и в районе кинотеатра «Аврора». Пробки на Красной, Офицерской и Ростовском шоссе в сторону центра.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Напомним, что 18 октября водителям разрешили устанавливать на автомобилях квадратные номерные знаки.

Автомобили Дороги Краснодар Пробки Транспорт

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