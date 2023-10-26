В Краснодаре скопились большие пробки из-за аварий на дорогах

На дорогах Краснодара 26 октября возникли заторы. Жители сообщают о ДТП в разных районах города

В Краснодаре 26 ноября, по данным сервиса «Яндекс.Карты», образовались 5-балльные пробки. Но в некоторых районах города возникли большие заторы в связи с авариями на дорогах. В районе улицы МОПР собрались пробки со стороны Передовой, Спортивной и Садовой. На улице Колхозной сразу два ДТП — в среднем, правом и левом рядах напротив Чистяковской рощи.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Также большой затор образовался на улице Калинина до Красных Партизан и на Тургеневском мосту. В том же районе ДТП на улице Северной в правом ряду. На улице Дзержинского пробка от ТЦ «Красная площадь» до улицы Ивана Сусанина.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Пробки, как всегда, и на улице Северной в районе «Галереи». На улице Школьной классический затор в обе стороны.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»

Стоит транспорт и в районе кинотеатра «Аврора». Пробки на Красной, Офицерской и Ростовском шоссе в сторону центра.

© Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты»