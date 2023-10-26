«Росводоканал Краснодар» заявил, что жители задолжали 490 млн рублей

По состоянию на начало октября 2023 года долг краснодарцев перед водоканалом составляет около 490 млн рублей

Управляющие компании и ТСЖ должны краснодарскому водоканалу 381,4 млн рублей, а граждане — 108,6 млн. Об этом сообщает «Росводоканал Краснодар».

С начала года специалисты компании направили юрлицам более 8 тыс. претензий. Для взыскания долгов через суд они подготовили 388 комплектов документов на сумму более 93 млн рублей.



«В силу разных причин людям неудобно вовремя оплачивать услуги. Поэтому мы постоянно внедряем и запускаем новые сервисы, в том числе онлайн-оплаты банковскими картами. На сайте предприятия работает «Личный кабинет», где можно передать сведения о потребленных ресурсах, оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, узнать задолженность и избежать начисления пени», — рассказал коммерческий директор «Росводоканал Краснодар» Павел Широков.

Жители Краснодара также могут оплатить услуги и передать показания счетчиков через личный кабинет на официальном сайте, в приложении «РВК. Услуги» или по адресам: улица Каляева, 198 и улица Кирова, 183/3.

В этом году на сайте «Росводоканал Краснодар» запустил сервис цифровых квитанций. Для их получения нужно оформить согласие на сайте водоканала в разделе «Электронные квитанции» и заполнить форму с указанием электронной почты, на которую придет подтверждающее письмо.

Полный список должников можно посмотреть здесь.



Как писали ранее Юга.ру, власти Кубани поручили ускорить строительство водозабора в станице Марьянской Красноармейского района.