Космонавт из Ростовской области выйдет в открытый космос в прямом эфире

Ростовский космонавт Николай Чуб выйдет в открытый космос на 7 часов. Наблюдать за ним можно будет в прямом эфире

Космонавты Николай Чуб и Олег Кононенко вечером 25 октября выйдут за борт МКС. Они будут устанавливать радиолокатор для наблюдения земной поверхности. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Продолжительность работ в открытом космосе составит 6 часов 52 минуты. Наблюдать за бортинженерами можно будет в прямом эфире. Трансляции запустят на ютубе, рутубе и ВКонтакте в 20:45 по московскому времени.

За шесть часов бортинженеры должны будут не только установить радиолокатор, но и заменить фиксирующие платы модуля и повернуть в другое положение блок контроля.

Космонавт из Ростовской области Николай Чуб будет в костюме с синими полосками. Для него это будет первый выход в открытый космос. Его коллега — Олег Кононенко — выйдет за борт станции в шестой раз. Он будет в костюме с красными полосками.

Ранее Юга.ру писали, что космонавты показали с борта МКС пострадавший от наводнения берег Сочи.