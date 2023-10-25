Клиенты РНКБ стали в два раза чаще покупать онлайн

За 9 месяцев 2023 года клиенты банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) совершили около 59 млн онлайн-платежей на более чем 125 млрд рублей

По сравнению с аналогичным показателем прошлого года, количество платежей увеличилось в 2,3 раза, а сумма — более чем в полтора. Средний чек покупки — 2100 рублей.

В числе самых популярных сайтов — Wildberries, Avito, Ozon. Через интернет оплачивают также поездки на такси, товары и услуги в соцсетях, экскурсии и услуги туристических агентств и т.п. Покупки совершают в более чем на 65 тыс. онлайн-магазинах страны.

Для покупок в интернете клиенты в 4 раза чаще по сравнению с прошлым годом используют кредитные карты. Предпочтение им отдают неслучайно — РНКБ увеличил льготный период до 115 дней, и проценты на потраченную сумму кредитных средств в течение этого срока не начисляет.

Оплачивать онлайн-покупки можно не только дебетовой или кредитной карты, но и виртуальной. Ее можно бесплатно оформить в два клика в мобильном приложении банка. Клиенты РНКБ уже используют более 200 тыс. таких карт.

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Количество владельцев карт РНКБ, которые активно совершают платежи в сети Интернет, достигло 1,6 млн человек. Клиенты, которые регулярно делают покупки в Интернете, гораздо реже становятся жертвами мошенников. Это связано с тем, что покупатели активно пользуются современными банковскими сервисами и понимают, как они работают. В том числе они знают, что номер карты, срок ее действия и CVV-код можно использовать при оплате покупок в Интернете на проверенных сайтах, но нельзя сообщать посторонним людям по телефону, даже если они представляются сотрудниками банка.