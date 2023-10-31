В Краснодаре пройдет фестиваль детской книги

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Vladvictoria с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Vladvictoria с сайта pixabay.com

В ТРЦ «МЕГА-Адыгея» 12 ноября пройдет фестиваль детской книги

В программе книжная ярмарка и своп, литературные лекции, детская анимация с героями сказок, театральное представление, игры, розыгрыши, поэзия под звуки клавиш. 

На ярмарке будут представлены издательства «Гудвин», «Абрикобукс», «Дом детской книги», «Детское время», «Самокат», «Розовый жираф». Фестиваль пройдет с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, в России в онлайн-формате с 1 по 15 ноября пройдет Фестиваль Европейского кино. В программе самые заметные за последние несколько лет ленты стран ЕС. Зрители смогут оценить 21 картину из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий. 

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