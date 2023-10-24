На платных парковках Сочи зафиксировали более 900 нарушений за неделю
За неделю работы платных парковок в Сочи водители не оплатили стоянку более 900 раз
В Сочи за неделю работы платных парковок зафиксировали 938 нарушений. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.
В мэрии отметили, что оплатить парковку нужно в течение 15 минут после заезда на территорию. За неоплату стоянки водителям грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.
Напомним, платные парковки заработали в Сочи с 15 октября. Они появились в Центральном, Хостинском и Адлерском районах. Цена за час парковки в центре города составляет 100 рублей, в Адлере — 80 рублей, в Хосте — 48 рублей.
Ранее Юга.ру писали, что в 2023 году краснодарские водители заплатили за парковку 84 млн рублей. А штрафы за неоплату парковки составили 147 млн рублей за шесть месяцев 2023 года.