На платных парковках Сочи зафиксировали более 900 нарушений за неделю

За неделю работы платных парковок в Сочи водители не оплатили стоянку более 900 раз

В Сочи за неделю работы платных парковок зафиксировали 938 нарушений. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

В мэрии отметили, что оплатить парковку нужно в течение 15 минут после заезда на территорию. За неоплату стоянки водителям грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.