В 2023 году водители Краснодара заплатили 84 млн рублей за парковки
За полгода в бюджет Краснодара поступило 84 млн рублей от оплаты муниципальных парковок
Ежедневно в бюджет Краснодара поступает около 465 тыс. рублей от оплаты муниципальных парковок. Таким образом с начала 2023 года городской дорожный фонд пополнился на 84 млн рублей, рассказали в пресс-службе мэрии.
В 2022 году доход от платных парковок составил 105 млн рублей. В день поступало примерно 289 тыс. рублей. В мэрии сказали, что эти деньги тратят на ямочный и гравийный ремонт, а также на замену дорожных знаков.
Ранее Юга.ру писали, что за первые шесть месяцев 2023 года 50 тыс. водителей получили штрафы за неоплату муниципальной парковки. Общая сумма штрафов составила 147 млн рублей.
Отметим, штрафы за неоплату парковки могут выписывать по материалам фотофиксации без протокола. Краснодарец хотел оспорить эту норму через суд, но проиграл.