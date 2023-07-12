В 2023 году водители Краснодара заплатили 84 млн рублей за парковки

Ежедневно в бюджет Краснодара поступает около 465 тыс. рублей от оплаты муниципальных парковок. Таким образом с начала 2023 года городской дорожный фонд пополнился на 84 млн рублей, рассказали в пресс-службе мэрии.

В 2022 году доход от платных парковок составил 105 млн рублей. В день поступало примерно 289 тыс. рублей. В мэрии сказали, что эти деньги тратят на ямочный и гравийный ремонт, а также на замену дорожных знаков.