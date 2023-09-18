В Сочи появятся муниципальные платные парковки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С середины октября в Сочи заработают городские платные парковки

В Сочи 15 октября заработают платные муниципальные парковки. Их решили сделать, чтобы бороться с пробками. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На первом этапе парковки появятся в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи. Места для платной стоянки будут предусмотрены на 16 улицах: Соколова, Войкова, Чайковского, Кооперативной, Поярко, Несебрской, Пушкина, Конституции СССР, пер. Морском, Электрическом, Гагринской, Черноморской, Кирова, Просвещения, Демократической и Гоголя.

Парковки будут работать с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. В Центральном районе стоимость за час составит 100 рублей, в Хостинском — 48 рублей, а в Адлерском — 80 рублей. Ночью, в выходные и праздничные дни — бесплатно.

«Доходы будут поступать в бюджет Сочи. Это позволит направить больше средств на реализацию социальных проектов развития», — добавили в мэрии Сочи. 

Ранее Юга.ру писали, что за первые шесть месяцев 2023 года от пользования платными парковками в бюджет Краснодара поступило 84 млн рублей. А общая сумма штрафов за этот период за неоплату парковок составила 147 млн рублей. 

парковки Сочи

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