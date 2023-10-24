В Краснодаре пройдет фестиваль-пристрой бездомных животных

В краснодарский арт-центр «Бронзовая лошадь» 28-29 октября на фестиваль-пристрой в поисках семьи приедут более 100 бездомных собак и кошек

Организаторы ставят перед собой цель найти любящих и заботливых хозяев животным из приютов, а также рассказать жителям и гостям города о доступных способах помочь четвероногим.

Собак будут демонстрировать 28 октября с 11:00 до 19:00, кошек — 29 октября в это же время. Все животные привиты, стерилизованы, обработаны от паразитов и пристраиваются строго по договору ответственного содержания.

Новых владельцев ждут подарки от партнеров фестиваля и консультации специалистов. Также для гостей организаторы подготовили мастер-классы и активности для детей.

Фестиваль WOOF проходит в Краснодаре во второй раз. На прошлом мероприятии нашли дом 40 собак и кошек.

Арт-центр «Бронзовая лошадь» находится по адресу улица Калинина, 291. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой суд прекратил производство по делу о признании недействительными абзацев из постановления о правилах обращения с бездомными животными. В тексте было сказано, что жителям региона запрещается кормить и контактировать с животными без хозяев.