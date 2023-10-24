В Северском районе Краснодарского края потушили пожар на площади 14,8 га

Пожарные потушили крупный лесной пожар в Северском районе Кубани на площади 14,8 га

Предыстория: В Северском районе 23 октября произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки у горы Собер. Площадь пожара достигла 9,7 га. МЧС Кубани заявило, что местным жителям ничего не угрожает.

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МЧС Краснодарского края сообщило, что 23 октября в 17:00 пожар локализовали на площади 14,8 га. По данным ведомства, 24 октября в 6:00 его полностью ликвидировали. К тушению всего привлекли 162 человека и 28 единиц техники.