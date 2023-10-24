В Северском районе Краснодарского края потушили пожар на площади 14,8 га
Пожарные потушили крупный лесной пожар в Северском районе Кубани на площади 14,8 га
Предыстория: В Северском районе 23 октября произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки у горы Собер. Площадь пожара достигла 9,7 га. МЧС Кубани заявило, что местным жителям ничего не угрожает.
МЧС Краснодарского края сообщило, что 23 октября в 17:00 пожар локализовали на площади 14,8 га. По данным ведомства, 24 октября в 6:00 его полностью ликвидировали. К тушению всего привлекли 162 человека и 28 единиц техники.
Напомним, что 24 октября на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по высокой пожароопасности четвертого класса.
Как писали ранее Юга.ру, вечером 22 октября в Краснодаре на улице Ангарской загорелась крыша. Огонь охватил четыре квартиры, из людей никто не пострадал. 23 октября мэрия города рассказала о причинах пожара.