Краснодар побил температурный рекорд 2003 года

В Краснодаре 23 октября потеплело до 28 °С. Синоптики заявили о новом рекорде

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что 23 октября в краевой столице установлен температурный рекорд. Максимальная температура воздуха составила 28,1 °С.

Предыдущий рекорд этого дня зафиксировали в 2003 году. Тогда воздух прогрелся до 26,8 °С.

Но с 24 октября в Краснодаре похолодает. Будет облачно, утром и днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 19-21 °С.

По краю облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут дожди с грозой. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Днем потеплеет до 17-22 °С.

Небольшой дождь пройдет и на Черноморском побережье. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с. Воздух прогреется до 19-24 °С. На Азовском побережье днем будет 14-19 °С.

Ранее Юга.ру писали, что среднесуточная температура воздуха в Краснодарском крае понизится на 10 градусов.