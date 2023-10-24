В Краснодаре утром 24 октября образовались 6-балльные пробки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На дорогах Краснодара утром скопились большие пробки. Рассказываем о самых сложных участках

По данным «Яндекс.Карт», в Краснодаре скопились большие заторы, обстановку на дорогах сервис оценил в шесть баллов.

  • © скриншот страницы сайта Яндекс.Карты
    © скриншот страницы сайта Яндекс.Карты

Пробки образовались на улицах Красных Партизан и Калинина, на въезде в Краснодар. Большая пробка на Тургеневском шоссе, на мосту и перед ним. Затор утром скопился и перед Яблоновским мостом. Стоят автомобилисты также на улицах Восточно-Кругликовской, Российской, Тихорецкой, Ипподромной и Передовой.

По прогнозу сервиса «Яндекс.Карты», ситуация улучшится к 10 утра.

Напомним, как узнали Юга.ру, вторую часть нового Яблоновского моста планируют открыть в конце ноября.

Автомобили Краснодар Пробки Транспорт

Новости

В Краснодаре открылась выставка «Из жизни одного зеркала»
В Краснодарском крае наблюдается дефицит водителей — аналитики
Жители Краснодарского края смогут увидеть кровавое затмение
Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Спросили мнение эксперта
В Новороссийске неизвестные напали на адвоката
В Краснодаре пройдет лекция о природе привязанности

Лента новостей

Как росли цены с 2016 по 2023 год
25 октября, 14:26
Как росли цены с 2016 по 2023 год
Сравнили чеки из «Магнита»
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
25 октября, 19:36
Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Вчера, 14:15
Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября

Реклама на сайте