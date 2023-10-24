В Краснодаре утром 24 октября образовались 6-балльные пробки
На дорогах Краснодара утром скопились большие пробки. Рассказываем о самых сложных участках
По данным «Яндекс.Карт», в Краснодаре скопились большие заторы, обстановку на дорогах сервис оценил в шесть баллов.
Пробки образовались на улицах Красных Партизан и Калинина, на въезде в Краснодар. Большая пробка на Тургеневском шоссе, на мосту и перед ним. Затор утром скопился и перед Яблоновским мостом. Стоят автомобилисты также на улицах Восточно-Кругликовской, Российской, Тихорецкой, Ипподромной и Передовой.
По прогнозу сервиса «Яндекс.Карты», ситуация улучшится к 10 утра.
Напомним, как узнали Юга.ру, вторую часть нового Яблоновского моста планируют открыть в конце ноября.
25 октября, 19:36Экскурсия по кладбищу, велозаезд, русская вечеринка
И еще 8 идей, как отметить Хэллоуин в Краснодаре
Вчера, 14:15Говорящая щука, кошки-мышки, императрицы
Рассказываем, что посмотреть в кино с 26 октября