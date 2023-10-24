В Краснодаре утром 24 октября образовались 6-балльные пробки

По данным «Яндекс.Карт», в Краснодаре скопились большие заторы, обстановку на дорогах сервис оценил в шесть баллов.

Пробки образовались на улицах Красных Партизан и Калинина, на въезде в Краснодар. Большая пробка на Тургеневском шоссе, на мосту и перед ним. Затор утром скопился и перед Яблоновским мостом. Стоят автомобилисты также на улицах Восточно-Кругликовской, Российской, Тихорецкой, Ипподромной и Передовой.