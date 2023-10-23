Водителям разрешили устанавливать квадратные номерные знаки на автомобилях

Вся Россия

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Росстандарт внес изменения, согласно которым на автомобили разрешается устанавливать квадратные номера

Водителям разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля, пишет «Коммерсантъ». Соответствующие изменения в ГОСТ внес Росстандарт, разъяснения в регионы направила ГИБДД.

Ставить квадратные номера разрешили в поправке к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств». Изменения вступили в силу 18 октября, но Росстандарт об этом не оповестил.

Отмечается, что квадратные номера ввели поправками еще в 2020 году. Возможность ставить такие знаки получили владельцы некоторых японских, американских и советских ретроавтомобилей. При этом их было разрешено ставить только сзади. 

Краснодарский автожурналист Евгений Мельченко объяснил, что некоторые иностранные или советские автомобили не имеют подходящего крепления под стандартный номер. Водителям приходилось придумывать разные способы крепления прямоугольного номера, чтобы не получить штраф. 

«Да, таких машин не так и много в России, но они есть. А значит — проблема была. Теперь она решена. С точки зрения использования «квадратные» номера ничем не отличаются от обычных. Камеры их нормально распознают, на безопасность автомобиля они не влияют», — сказал журналист.

Ранее Юга.ру писали, что теперь российских водителей штрафуют за езду на всесезонной резине. Новый закон вступил в силу 1 сентября. 

Автомобили Законодательство

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