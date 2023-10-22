В горах Сочи временно закрыли канатные дороги для туристов

На горнолыжных курортах Сочи перед зимним сезоном поочередно закрываются на профилактику подъемники

Технические работы проводят традиционно два раза в год — весной и осенью. 22 октября стал известен подробный график закрытия фуникулеров.

Курорт «Красная Поляна»

с 17 октября до начала горнолыжного сезона закрыты канатные дороги в ЦИРК-2;

с 17 по 29 октября — канатки Восточного сектора;

с 30 октября по 19 ноября — канатки Центрального сектора, с 540 метров до 2200 метров.

Подъём на Поляну 960 будет осуществляться на бесплатном трансфере от касс курорта на Поляне 540.



Курорт «Газпром Поляна»

канатные дороги А/А1 работают всегда поочередно;

с 19 по 27 октября и с 7 ноября по 8 декабря закрыта дорога А2;

с 29 октября по 11 декабря — дорога А3;

с 20 по 28 октября и с 13 ноября до 15 декабря закрыты К1–5.

Курорт «Роза Хутор»

с 7 ноября закроются подъемники Центрального сектора с Роза долины до Роза Пик, 560 метров — 2320 метров;

Олимпия, Заповедный лес и Кавказский экспресс приостановят свою работу до начала зимнего сезона;

смотровая площадка на отметке 2509 Каменный столб и Парк водопадов Менделиха также будут недоступны для посещения;

на этот период возобновит работу подъемник Стрела до высоты 1600 метров.

Как писали Юга.ру, поющий фонтан в Олимпийском парке закроется на ремонт. Плановые работы проведут с 23 по 26 октября. Шоу возобновится 27 октября.