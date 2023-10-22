В горах Сочи временно закрыли канатные дороги для туристов
На горнолыжных курортах Сочи перед зимним сезоном поочередно закрываются на профилактику подъемники
Технические работы проводят традиционно два раза в год — весной и осенью. 22 октября стал известен подробный график закрытия фуникулеров.
Курорт «Красная Поляна»
- с 17 октября до начала горнолыжного сезона закрыты канатные дороги в ЦИРК-2;
- с 17 по 29 октября — канатки Восточного сектора;
- с 30 октября по 19 ноября — канатки Центрального сектора, с 540 метров до 2200 метров.
Подъём на Поляну 960 будет осуществляться на бесплатном трансфере от касс курорта на Поляне 540.
Курорт «Газпром Поляна»
- канатные дороги А/А1 работают всегда поочередно;
- с 19 по 27 октября и с 7 ноября по 8 декабря закрыта дорога А2;
- с 29 октября по 11 декабря — дорога А3;
- с 20 по 28 октября и с 13 ноября до 15 декабря закрыты К1–5.
Курорт «Роза Хутор»
- с 7 ноября закроются подъемники Центрального сектора с Роза долины до Роза Пик, 560 метров — 2320 метров;
- Олимпия, Заповедный лес и Кавказский экспресс приостановят свою работу до начала зимнего сезона;
- смотровая площадка на отметке 2509 Каменный столб и Парк водопадов Менделиха также будут недоступны для посещения;
- на этот период возобновит работу подъемник Стрела до высоты 1600 метров.
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