В Краснодаре открылась ретроспективная выставка работ творческой династии Турковых

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 19 октября открылась выставка «Турковы. Обратная перспектива. Личные истории и семейная память»

Представлено более 100 произведений творческой династии пяти краснодарских художников Турковых: Николая, Эммы, Виктора, Наталии и Анастасии. Они мастера разного времени и разных стилей, но их творчество объединено общей темой обратной перспективы.

Посетители познакомятся с живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, эскизами монументальных работ из личных коллекций и фондов музея Коваленко.

Выставка будет работать до 19 ноября по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение 16+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко доступна выставка «Артсиндика на пути шелка». Экспозиция представит авторов из России, Индии и Армении, которые исследуют новые аспекты красоты в условиях изменения эстетических категорий. 

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре открылась ретроспективная выставка работ творческой династии Турковых
Вратарь «Краснодара» Сафонов вошел в тройку самых дорогих футболистов РФ
Проект освещения Японского сада в Краснодаре победил в евразийской премии 2023 года
Управление торговли рекомендовало краснодарским предпринимателям отказаться от празднования Хэллоуина
Финалисты архитектурного конкурса показали проекты курорта «Новая Анапа»
Фейк и кейс. Аналитики назвали самые популярные англицизмы в СМИ и соцсетях Краснодара

Лента новостей

Без хищников и мастер-классов
Вчера, 14:35
Без хищников и мастер-классов
Как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Вчера, 15:07
Крокодилы-убийцы, маньяк в провинции, тюрьма для мертвецов
Рассказываем, что посмотреть в кино с 19 октября
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
16 октября, 12:55
Куда сходить с детьми на Новый год 2024
Обзор театральных новогодних ёлок в Краснодаре

Реклама на сайте