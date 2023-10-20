В Краснодаре открылась ретроспективная выставка работ творческой династии Турковых

В Краснодарском музее имени Коваленко 19 октября открылась выставка «Турковы. Обратная перспектива. Личные истории и семейная память»

Представлено более 100 произведений творческой династии пяти краснодарских художников Турковых: Николая, Эммы, Виктора, Наталии и Анастасии. Они мастера разного времени и разных стилей, но их творчество объединено общей темой обратной перспективы.

Посетители познакомятся с живописью, графикой, декоративно-прикладным искусством, эскизами монументальных работ из личных коллекций и фондов музея Коваленко.

Выставка будет работать до 19 ноября по адресу улица Красная, 15. Возрастное ограничение 16+.