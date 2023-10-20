Самозанятые взяли 3 млрд рублей кредитов в РНКБ за год

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) за 9 месяцев 2023 года выдал самозанятым кредиты на 3 млрд рублей — в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года

С начала 2023 года самозанятые оформили в РНКБ:

  • ипотеки на 2,2 млрд рублей;
  • автокредиты на более чем 600 млн рублей;
  • беззалоговые потребительские кредиты наличными и рефинансирование на сумму свыше 300 млн рублей;
  • кредитные карты с общим лимитом более 280 млн рублей.

Больше 75 тыс. человек зарегистрировались в мобильном приложении РНКБ в качестве самозанятых, свыше 25 тыс. из них — в 2023 году.

Самозанятые граждане могут пользоваться всеми кредитными программами РНКБ наравне с официально трудоустроенными. Для этого достаточно зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении банка. В нем можно сформировать чеки о доходах и отправить их в ФНС, получить счет и оплатить его. Если клиент воспользуется этим сервисом, то получит сниженную процентную ставку по всем кредитам и возможность их оформить только по паспорту.

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Для получения кредита самозанятым необходимо подать заявку в мобильном приложении или на сайте банка, дождаться одобрения и обратиться в офис.

Как писали Юга.ру, Российские предприниматели оформили в РНКБ 1 млрд рублей кредитов под поручительство «Корпорации «МСП».

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