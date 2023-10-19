Рейсы из Сочи в Таиланд продлили на зимний сезон 2023-2024

Самолеты из Сочи будут летать на Пхукет до марта 2024 года

Авиакомпания Azur Air продлила полетную программу из Сочи в Татланд на зимний сезон. Рейсы назначили с ноября 2023 года по март 2024 года, сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Полеты запланированы с частотой раз в 12 дней. Рейсы выполняют на самолете Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. В пресс-службе добавили, что загрузка рейсов обычно составляет 100%.

Как писали Юга.ру, прямые авиарейсы из Сочи на Пхукет запустили в августе 2023 года. В летний сезон полеты выполняли раз в 10 дней. Время в пути составляет около девяти часов.